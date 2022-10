Näitlejad poevad nukunahka

Käimas on Rakvere teatri jõululavastuse “Lohe linna all” prooviprotsess. Lavastaja Helen Rekkor suunab näitleja Tiina Mälbergi, kes püüab elu anda prillidega kasukale. Karvane kehakate vaatab siia, vaatab sinna, saputab ennast ja ... ongi kass. Nukunäitlejaks “moondumine” nõuab aga draamanäitlejailt pingutust.

Helen Rekkori sõnul koosneb lavastus ukraina muinasjuttudest, mis on lahendatud visuaalteatri vahenditega, kuid iga lugu pisut eri moel. Selleks et tavapäraselt draamanäitlejatena tegutsev Rakvere teatri trupp panna elama just objektide ehk nukkude kaudu, kutsuti meeskonnale appi Londonis tegutsev visuaal- ja objektiteatri, miimi ja klounaadi ekspert Teele Uustani, kes jagab siinsetele näitlejatele objektiteatri kohta alusteadmisi.