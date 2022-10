Näitlejatöö kogemus aitab leida uut tööd

Kujutage ette, nähes laval ühte näitlejat, tuli mulle meelde tema isa, samuti näitleja, kaugelt lapsepõlvest teleriekraanilt, ja koos väga soojade mälestustega. Mul polnud aimugi, et mul selline tunne üldse olemas on olnud, ja loomulikult rikastas selle taaskogemine minu vaadet maailmale sel ja järgnevatel päevadel. Nii et kuigi teatrikunst on väga kaduv, võivad tunded, kogemused ja nende kaudu elatud elu ja vaated maailmale ometi ajas edasi kanduda.