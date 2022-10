Liginullenergiahoonele tõmmati kriips peale

Uus maja pidanuks kerkima aleviku keskele praeguse raamatukogu ja noortekeskust sisaldava hoone asemele. Selleks ettevõtmiseks küsis vald, ja ka sai, keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) 600 000 eurot toetust, aga kuna see on nii-öelda hinnalipikuga raha, ei saa seda mujal kasutada ja vallal tuleb see tagasi anda.