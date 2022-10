Fotonäituse autor on Võrumaa juurtega fotograaf Andres Treial, idee näituse koostamiseks tuli Vana-Võromaa suitsusaunade koostöökogult.

Näituse keskmes on suitsusaunatraditsioon kui elav vaimne kultuuripärand, tänapäeva inimese suhe saunapärandiga ja selle edasi andmine ning kestmine järeltulevate põlvede hulgas. Seetõttu keskenduvadki aastatel 2018–2019 pildistatud fotod just suitsusaunakombestiku elujõulisusele tänapäeva Võrumaal, kus saunakombestik on endist viisi väga oluline osa inimeste igapäevaelust.