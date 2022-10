Kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjon otsustab 1. novembril Tapa punamonumentide saatuse

Kui varasemalt on Tapa vallavolikogus arutatud eeskätt Tapa vennashaua monumendi eemaldamist, siis nüüd on plaanid ambitsioonikamad. Samas ümbritseb teemat teatav saladuseloor.

"Tapa valla punamonumentidega ja nende teisaldamisega on tegeletud alates augustikuust. Meie eripära on see, et meil on neid väga palju. Meil on ka väga palju matmispaiku," ütles Helmelaid.