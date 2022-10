Martti Helde: "Unistused peavad olema alati suuremad, kui suudad saavutada"

Kui RMK võttis 2020. aastal riiklike vooluveekogude taastamiste projektid enda kanda, oli Varangu lähedal Selja jõe paisu lammutamine ja tehiskärestiku loomine esimesi objekte. Ebakindlust tekitas RMK ihtüoloogi Sander Sandbergi sõnul tõsiasi, et just tol ajal vahetas pais omanikku. Sandberg ütles, et nad kõik RMK-s hoidsid hinge kinni, kuna vägisi võõra maa peal midagi teha ei saa. Nende õnneks sattus sinna uueks omanikuks üks Tallinna loome- ja kultuurinimene, kes on loodusega sina peal, ja nad said temaga väga hästi jutule.