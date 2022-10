Juhtkiri: kas peaksime kontrollima?

Sõja tingimustes on ukrainlaste loendamine muidugi üsna tulutu ettevõtmine. Kuni piir Euroopa Liidu riikidega on lahti, saavad nad ka ilma mingi aruandluseta edasi-tagasi liikuda. Muidugi on võimalik kehtestada taas piirikontroll ja kontrollida iga piiriületaja dokumente, aga millised oleksid selle tegevuse kulud? Kas seda oleks otstarbekas teha? Kas selle järele on vajadus?