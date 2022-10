Kommentaar: kuidas lubada endale ka raskel ajal natuke meelelahutust?

Kindlasti on signaalid jõudnud nendegi inimesteni, kelle töö on seotud puhkuseteenuste ja meelelahutusega. Olen sellest ka ise kuulnud, suheldes selleaastase Porikuu festivali külalistega – jah, küll käiks rohkemgi ja vaataks ringi, aga elu on nii kalliks läinud, et ei saa lubada. Peab tõdema, et ongi raske aeg ning eelkõige tuleb hoolitseda toasooja ja kõhutäie eest. Aga me ei tohi unustada ka oma hinge, see vajab midagi ilusat, inspireerivat, emotsiooni, mis annab lootust – ükskord läheb jälle kergemaks. Sellepärast on mul meile kõigile suur palve: ärme unusta aeg-ajalt meelt lahutada.