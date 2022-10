Maakonnas ja riigis puudub ülevaade sõjapõgenike hulga kohta

Kohalike omavalitsuste (KOV) esindajate sõnul saabuvad sõjapõgenikud Ukrainast siia enamasti tuttavate juurde või tööandja kaudu. Mureks on ajutise kaitse taotlemine, sest Rakvere politsei- ja piirivalveameti kontoris seda enam teha ei saa. Kadrina valla meediaspetsialisti Gethe Rohumägi sõnul on üks võimalus minna Tallinnasse, kuid praegu on seal kõik ajad aasta lõpuni broneeritud.

Viru-Nigula valla juhiabi Ursula Stüfi sõnul on sõjapõgenikud ise aktiivsed enda siinviibimist korraldama. “Mulle teadaolevalt on üks pere endale korteri ostnud. Lisaks on selgunud, et meie vallas üüritakse ootamatult palju kortereid,” rääkis Stüf. Teiste KOV-ide esindajad kinnitasid samuti põgenike aktiivsust ja et keegi eluasemeta ei jää. Samas suurt abi omavalitsustest ei saa, sest munitsipaalkorterid on maha müüdud või juba täis.