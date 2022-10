Kaitseväe peastaabi pressiesindaja Artur Zahharov kinnitas, et liiklusõnnetuse üks osapool on liitlaste sõiduk. Tema sõnul annab juhtunust infot politsei.

Juhuslik möödasõitja Tiit rääkis, et juba kaugelt oli näha pääste- ja politseiautode tulede vilkumist. Lähemale sõites nägi ta mitut militaarautot. "Need ei olnud meie, vaid liitlaste numbritega," sõnas Tiit ja lisas, et näha oli ka militaarpolitseinike mundris mehi. Kraavis aga oli järelhaagisega suur veoauto. "Rattad ülespidi," sõnas Tiit.