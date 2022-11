Rakvere linna kaasav eelarve ootab ettepanekuid

Linnapea Triin Vareki sõnul algatas Rakvere tänavu esmakordselt kaasava eelarve, mille maht on 30 000 eurot. "Kaasava eelarve ideekorje tähendab rakverlaste kaasamist linnaeelarve üle otsustamisesse," sõnas meer. "Linnakodanike kaasarääkimine oma soovidest ja vajadusest annab omavalitsusele väärtuslikku infot ja sisendit linna elu edendamiseks. Rakverel on aega läinud, et siia jõuda, aga mul on suur rõõm, et esmakordselt nüüd saame linlasi kaasava eelarve protsessi kaasata."