Palermo terviserajalt varastati taas välikäimla

​Sats selgitas, et igal välikäimlal on peal seerianumber ja pole päris võimatu, et Palermost varastatu üles leitakse. "Seerianumbri saab muidugi maha kratsida, Kemmerlingi logo eemaldada, aga sellegipoolest loodan – ehk on keegi midagi märganud. Ma ei tea, kas kahe välikäimla varguse taga on üks ja sama organisatsioon või inimene, aga see ei saa ju ometi märkamata jääda, kui kellegi hoovi või maakodu juurde on äkki tekkinud kirjeldusele vastav välitualett. Küllap see ikka kellegi suvilasse läks, selliseid asju ei varastata niisama."