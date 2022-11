Tõllakuuri müüride rekonstrueerimine lõpetatakse paari nädala jooksul

Rakvere abilinnapea Kert Karus ütles, et lausvihmaga vuukimistööd teha ei saa ja loodepoolseima ruumi sein on väga kehvas seisukorras. Ruumi olukord tuli välja peale 30 tonni ehitus- ja muu prügi äraviimist. Mäevalli sees oleva seina rekonstrueerimiseks on vajalik kõigepealt teisaldada müüri kohal vallil olev elektripost, mille kaudu saab elektrienergiat aadressil Pikk 18 asuv Waldorfi kool.