Kümnendal taaskasutusteemalisel kunstinäitusel “Anna uus elu!”, mis kannab sel aastal alapealkirja “Säde”, on teostega esindatud 44 kunstnikku, nende seas ainsa läänevirulasena Teet Suur.

Näitusetööde loomisel oli tingimuseks, et need oleksid valmistatud taaskasutatavatest materjalidest või tootmisjääkidest. Alapealkiri “Säde” juhtis tähelepanu tõigale, et (mõtte)sädemest saab alguse väike idee, millest võib kasvada midagi täiesti uut.