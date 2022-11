Ööl vastu kolmapäeva on pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma. Tuul on muutliku suunaga, puhudes 1–6 m/s. Õhutemperatuur on 3–8 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt kagutuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur on 6–11 kraadi.