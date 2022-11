Geethe Kaso: “Bernhardiinid on suure hinge ja südamega hiiglased”

Geethe Kaso ei olnud tähelepanu keskpunkti mittepürgiva inimesena vaimustuses ideest, et Virumaa Teatajas temaga intervjuu ilmuks. Kui soostuski, siis osutas, et sealsamas Kadrina kandis Võduveres elab inimene, kes hoopis rohkem vääriks samal teemal lugu lehes. Tol olevat kolm tõupuhast bernhardiini ja isegi oma kennel. Jääb üle vaid imestada, kuidas mõnda paika nii palju bernhardiine on sattunud, samal ajal kui teises ei ole mitte ühtegi. Siiski on Geethe Kaso ainukene sealt kandist, kelle koer Baltimaade kõige ilusama bernhardiini tiitli on võitnud, kuigi ega ta seda suureks asjaks ei pea.