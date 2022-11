Rakvere polikliiniku hoone pole tühjemaks jäänud

Muinsuskaitse all oleva hoone müügitingimuste hulgas oli klausel, et ostja peab säilitama seal tegutseva röntgenikabineti või leidma sellele oma kulude-kirjadega Rakvere kesklinnas uued ruumid. Röntgen tegutseb majas endiselt, samuti kõik senised tähtajatute lepingutega üürilised, välja arvatud maikuus pensionile jäänud silmaarst ja augustis esinduse sulgenud BENU apteek. Muutunud on küll maja omanikuks oleva äriühingu nimi. Osaühing kannab nüüd nime Rakvere Tervisemaja.

“Maja jääb töötama ärihoonena ja see ongi meie kokkulepe üürnikega,” ütles Marti Kuusik. “Toimub rahulik pikaajaline koostöö ja ei ole mingit plaani seda muuta. Maja täitumus on kasvanud, enamik ruumidest on aktiivses kasutuses. Lisandunud on erinevaid teenuste pakkujaid ja ka lihtsalt bürooruumide üürijaid. Hetkel on saadaval veel vaid mõned üksikud väiksemad ruumid ja paar suuremat pinda,” rääkis ta.