Supiköögi kasutajate arv on Rakveres pisut suurenenud

Rakveres jagab abivajajatele tasuta toitu OÜ Laliya koostöös Kolmainu kogudusega. Koguduse õpetaja Tauno Toompuu rääkis, et äriühing valmistab söögipoolise ja toob selle Pikale tänavale koguduse ruumidesse, kus see siis laiali jagatakse. Soovijad saavad tasuta süüa kolm korda nädalas. Kolmapäeval ja reedel on menüüs supp, esmaspäeval külmroog, peamiselt jogurt ja kohupiim.

Toompuu hinnangul on abivajajate arv varieeruv, kuid päevas jagatakse laiali 30–40 portsu. Sööjate arv on tema sõnul natuke tõusnud. “Lisandunud on uusi nägusid, kuid samas on ka vanad käijad ära kadunud,” sõnas Toompuu.