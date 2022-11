Algatus Pikema Sõpruse Päev ärgitab mehi ühiselt tervisekontrolli minema

Ettevõtja Rain Vääna algatusel 2019. aastast toimunud Pikema Sõpruse Päeva missioon on kasvatada iga aastaga nende meeste hulka, kes peavad kord aastas oma tervise kontrollimist iseenesestmõistetavaks. Algatuse eesmärk on tõsta Eesti meeste keskmist eluiga.

Kolme aasta jooksul on tervisekontrollis käinud juba üle 10 000 mehe, kelle analüüsidest on selgunud muret tekitavad terviseriskid – enam kui 60 protsendil Eesti meestel on kõrge kolesterool ja igal kümnendal madal testosteroon, elustiilist tingitud maksakahjustused ning mitu muud probleemi, mida saab õigeaegse sekkumisega ennetada.