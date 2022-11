Simunas pühendati simunapäev Suumani Sassile

Kõnelesid Kiltsi põhikooli emakeele ja kirjanduse õpetaja Kristen Suokass ning Suumani Sassi noorim poeg Aapo Pukk, luulet luges Rakvere teatri näitleja Margus Grosnõi.

Aleksander Suumani luulet uurinud Suokass rääkis, et teda võlub mõtete puhtus Suumani luules, aga lapsepõlves lummas teda kirjaniku-kunstniku elukoht keset metsa. Suumani luuleni jõudis Suokass aga koolipõlves, kui Väike-Maarja raamatupoest leidis aastal 1992 luulekogu "Viru viirus". "Seal olid Jüri Arraku kaanepilt ja sõna "Viru". See kõnetas mind," meenutas ta.

"[Tartu ülikooli kirjanduse ja kultuuriteaduse bakalaureuseõppe] lõputöö kirjutasin Suumani Sassi luulest," nimetas Suokass. "Tema looming on kõnetand ja minu sisse jäänd," lausus ta Viru keeles. Suokass märkis, et 44 aasta jooksul ilmus Suumani Sassil 16 luulekogu. "Ta alustas hilja, kolmekümneselt, olles päris küps. Tema luule on puhas kohapärimus," märkis Suokass. "Tema maalid ja luule on üks ja sama, ainult erinevas meediumis lahendatud – üks on sõnadega, teine pintsliga."

Suokass nentis, et tema parim maaliõpetaja oli Tartu kõrgemas kunstikoolis Imat Suumann, Suumani Sassi keskmine poeg. "Ma ei väsi kordamast tema sõnu, et kõige tähtsam aeg ei ole maalimisel see, mis kulub reaalselt täpi panemisele või joone tõmbamisele, vaid see, mis sa töö ees mõtled."

Aapo Pukk kõneles, et Sassi luule on kõigest liigsest puhastatud nagu tema maalidki. "Täna siin avastasin, et pane Sassi pildid üksteisele nii lähedale kui tahad, nad lasevad üksteisel olla, kuna siin on tühjus ja on mõnusalt mängitud kontsentreerituse astmega."

Pukk ütles, et isaga ta kuigi palju loomingust ei kõnelnud, kuid lähtub nii kunstnikuna kui ka kunsti õpetades Sassi ühes luuletuses öeldust, et kõige olulisem asi nihuta keskelt veidi ära. "Mängureeglid tuleb selgeks õppida, et neid eirata. Selles eiramise mustris hakkab uus sinu karakter tööle," sõnas ta. Teine Suumani Sassilt pärit tarkus on, et värvi tuleb segada niikaua, kui see hakkab hõõguma. "Segamine võib kesta tunde. Sass ütles, et kui tulemus on õige, on hea olla. Imat ütleb, jõnksatus käib läbi hingest," rääkis Aapo Pukk.