Toiduabi järel käiakse taksoga, abipakist pärinev leib-sai visatakse tänavale

Vaesus pole häbiasi ja toiduabi jagamine on osa täiesti normaalsest ühiskonnast. Aga kui mõned MTÜ Eesti Toidupank "klientidest" on purjus; suhtuvad tänutundetult neile jagatavasse toitu, loopides seda suvalisse kohta laiali; käivad ümber spordihoone pissil ja hädal number kaks; hirmutavad staadionil sportivaid lapsi, siis nad heidavad oma käitumisega varju kogu ettevõtmisele. Avalikkusel tekib paratamatult küsimus – kas sellistele on ikka toiduabi vaja jagada?