Vinni vald palkas oma majandusaasta aruannet auditeerima AMC Audit OÜ. Tähelepanuväärne seik on see, et kui nimetatud firma küsis oma töö eest 13 000 eurot, siis konkureeriva pakkumise esitanud Audest Audiitorteenuste OÜ küsis 20 900 eurot.