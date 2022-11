Kuuest kuus – BMF / Rakvere Võrkpalliklubi hooaeg algas edukalt

Eesti võrkpallimeistrivõistluste esiliigas on oktoobri lõpuks mängitud kuus vooru. Mullu esiliigas hõbemedali teeninud BMF/Rakvere Võrkpalliklubi on tänavust hooaega alustanud täiseduga: kõik senised kuus vastast on õnnestunud alistada. Üks punkt on küll tulnud loovutada ja seda mõneti üllatuslikult Selver Tallinn Spordikooli meeskonna noortele mängumeestele, kelle võitmiseks läks vaja viiegeimilist mängu.