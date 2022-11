Eesti korvpalli esiliigat juhtivad Kadrina ja Tamsalu kohtuvad omavahel

Viimati said Karud jagu koduväljakul mänginud Paide Viking Windowsi meeskonnast 79:70, kusjuures Kristo Saage kandis kadrinlaste kontole 29 punkti. Saage on viie mänguga visanud 99 silma, millega ta on turniiri resultatiivsemate mängijate pingereas teisel kohal, vaid kolm punkti rohkem on Ron Pehka arvel. Seda, et mees ei ole isetseja, näitab samuti teine koht tulemuslike söötude arvestuses.