Viru-Nigula vald ostab kriisiolukorraks mobiilse elektrigeneraatori

“Meil on vaja välja valida veel hanke võitja ja siis me saame mingil hetkel kätte selle generaatori, aga sinnamaani läheb veel aega,” ütles Viru-Nigula valla arendusspetsialist Helle Komp. “Aga täna veel mingit otsust sel teemal tehtud ei ole, sest me peame veel dokumendid üle vaatama,” lisas ta.

Lilleberg sõnas, et tulnud on umbes viis-kuus pakkumist suhteliselt tundmatutelt firmadelt. Ta ütles, et generaator on mobiilne ja see asetatakse käru peale.