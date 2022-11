Rehvivahetustes on hinnatõus jäänud tagasihoidlikuks

Aktiivseks rehvivahetuseks läks Andre sõnul juba poolest oktoobrist. Mees sõnas, et rehvivahetuse hind tõusis veidi, paari euro võrra. “Kuulduste järgi on pigem hindu tõstnud väiksemad tegijad. Kui oma garaažis teed, siis tõesti ei vea välja, kui paarkümmend eurot võtad,” selgitas töökoja juhataja ja tõdes, et kulud on ju kõikidel suurenenud. Andre selgitas, et rehvitöökojad ei saa hinda liiga palju tõsta, sest nii jääks klientidest ilma.