1990 ⟩ Sigaretijärjekorras seisnud pensionärid läksid rüselema

“Suitsude müümine pensionäridele tekitas niisugust trügimist ja järjekordi, mida saab vahest võrrelda mölluga kunagi samas lähedal olnud viinakaupluse ümber,” raporteeris Viru Sõna. “Esiteks see, et müügiaeg oli õhtuti suhteliselt lühike, kõik tormasid korraga kohale, äkki lõpeb otsa. Ja muidugi – mis käes see käes. Alguses läkski niisuguseks rüselemiseks, et tuli kutsuda miilits korda looma.”