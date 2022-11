Repliik: veel kord Mihkelsonist

Õigust võib mõista vaid kohus, kuid Mihkelsoni skandaali puhul on fakt, millest ei saa mööda vaadata – see on tõsiasi, et tema telefonis olid pildid paljast lapsest. Paljast lapsest, kellele Mihkelson ei ole bioloogiline isa. Siin tegelikult peakski see teema lõppema.

Väikeste laste vanematel on telefonid pilgeni täis pilte lapsest. Siinkohal tean öelda, et ka paljast last saab pildistada nii, et mitte midagi ei jää näha. See on lugupidamine oma lapse suhtes. Pilt lapsest vannis? Vabalt, sest alakeha on ju seebivahuses vees. Pilt lapsest rannas? Jah, aga mitte suguelunditest.