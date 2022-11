Vanadekodu asemel soovime eluõhtu oma kodus veeta

Arenenud Euroopa ühiskondades, nagu Põhjamaad, austatakse üksikisiku iseseisvust ja panustatakse sellesse, et vanurid tuleksid võimalikult kaua iseseisvalt toime ja et neil ei tuleks eluõhtut vanadekodus veeta. Meie riik on aga valinud vastupidise tee. Elatakse pettekujutelmas, justnagu koht hooldekodus oleks iga pensionäri suurim unistus. Usutakse, et vanainimesed peaks oma kodudest vanadekodusse ära viima, kuna just seal on eakaid parem hooldada.