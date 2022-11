Rakvere noored said tänavakunsti harrastamiseks spetsiaalsed seinad

Rakvere linnapea Triin Varek tõdes, et varemgi on arutatud, et noortel võiks olla oma grafitisein. "Kahju, et lastele tundub sodimine lõbus. See ei ole tänavakunst, kui midagi koledat sodida," sõnas Varek ja lisas, et selleks tulebki noori harida ja neile harjutamiseks sobiv koht anda.