Bonzo sattus Eesti Laulu poolfinaali peaaegu juhuslikult

Eesti Laulu konkursil poolfinaali jõudnute seas on ka Rakvere muusik Bonzo, kes on seekord koostööartisti rollis. Pala "Aeg" autoriks ja esitajaks on Valgamaalt pärit lauljatar Linalakk, kes tutvus Bonzoga enda korraldatud muusikafestivalil.