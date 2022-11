Uus parkla raudteejaama juures seisab praktiliselt tühjana, sest seal parkimisel on ajaline piirang

Raudteejaama uus parkla pole sugugi populaarne, sest auto tohib seal seista vaid tunni. Vasakul nähtava maja kõrval on piiranguteta parkla, aga seal polnud parkijaid üldse, sest jääb raudteejaamast kaugele.

Rakvere raudteejaama juures valmisid koos renoveeritud Jaama puiesteega uued parklad, aga need seisavad praktiliselt tühjana, sest jaamale lähimas parklas tohib seista vaid tund aega. Samas on autosid täis vana korrastamata seisuplats, kuna seal piiranguid pole. Abilinnapea Kert Karus väidab, et selline olevat olnud linnaelanike soov.