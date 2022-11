Ida prefektuuri lubadegrupi grupijuht Kert Uustalu rääkis, et aastate jooksul on inimeste teadlikkus ohtlike esemete ning nendega ümberkäimise kohta tõusnud ning nendest antakse politseile vahetult teada. "Oluline on siinjuures märkida aga sedagi, et hoolimata kampaania lõppemisest, saavad inimesed ohtlikke esemeid karistust kartmata politseile või päästjatele ära anda aasta läbi," sõnas Uustalu. Selleks tuleb leiust viivitamatult hädaabinumbril 112 teada anda ning operatiivtöötaja saabumist ootama jääda. "Mitte mingil juhul ei tohi inimesed aga lõhkeainet, detonaatoreid või relvi ise päästekomandosse või politseijaoskonda viia," hoiatas Uustalu. Selle asemel tuleb häirekeskuse päästekorraldajale anda teada oma täpne asukoht ning edastada lõhkematerjali ja ebaseaduslike relvade kohta nii palju infot kui võimalik.