Politsei hoiatab tänavakaubitsejate eest

Tundmatu meesterahvas müüs kliendile parkimisplatsil diiselgeneraatori. Ostja ei kontrollinud kaupa ning tuvastas hiljem, et tegu on bensiinigeneraatoriga, mille hind on kordades odavam sellest, mis ta välja oli käinud. Antud juhtumi puhul ei olnud politseil alust ka menetlust alustada, sest ostja oli ostu vabatahtlikult sooritanud.