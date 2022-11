Spetsialistid Nigeeriast pingutavad vee kvaliteedi nimel Vinni vallas

Kolmapäeva hommikul sõitsid Vinni reoveepuhasti juurde Ayankoya Yemi Ayankunle ja Chukwuka Chinkwenye Anonye. Kui esimene neist on juba Tallinna tehnikaülikooli doktorant, siis teine on alles magistriõppes ning tema jaoks oli see sõit esimesele praktikapäevale. Oma elust ja tegemistest pajatasid nad lahkelt maakonnalehele.