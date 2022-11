Hambaravihüvitist kasutab aastas iga viies läänevirumaalane

Maakonnas on 24 hambaravi teenust osutavat ettevõtet, millest üle poole asuvad Rakveres. Kõik tervisekassa lepinguga ettevõtted tagavad ka vältimatut abi. Rakvere hambakliiniku juhatuse liige ja hambaarst Liis Otstavel ütles, et hambaravi esmaabi järele on vajadus suurem, kui suudetakse kliinikus pakkuda.

Hammaste tervis sõltub Otstaveli sõnul palju inimese taustast, harjumustest ja sellest, kuidas ta oma tervisesse suhtub. "Need, kes käivad korra aastas kontrollis, nendel on hammaste seisukord väga hea," rääkis ta. Keskmise hambaravipatsiendi olukord on Otstaveli sõnul rahuldav. "Inimestel, kes pole 10–15 aastat hambaarsti juures käinud, on üldiselt hammaste seisukord halb. Nendega, kes pole 20 aastat käinud, on kohe väga palju tööd. Kui hammas juba valutab, siis on asi juba väga kaugele arenenud."