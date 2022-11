Reservväelane, kellel puudub sõjaaja ametikoht ning kes on ajateenistuse lõpetanud peale 1996. aastat ja on terve, saab ennast maakaitse täiendamiseks ise kirja panna. Vabatahtlikel on võimalus teenistuskoha kohta soovi avaldada, mis aitab tagada sõjaaja ametikoha kodukandis. Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ütles, et kui kaitsevägi peab ise reservväelastele sõjaaja ametikoha määrama, praegust elukohta ei arvestata. Kaitsevägi palub ametikohata reservväelastel oma valik teha hiljemalt 30. novembriks.