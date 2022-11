EKRE-l on nimekiri koos, reformierakond panustab “leegionärile”

Erakonnad on asunud välja hõikama, kes ja kus eelseisvatel riigikogu valimistel kandideerivad. Lääne-Viru valimisringkonna puhul on konkreetne nimekiri koos ainult EKRE-l, reformierakond on aga määranud esinumbri, kelleks on Hanno Pevkur.