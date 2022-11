Nostalgiakeskuses kõlab akustiline bluus

Roots on kontserte andnud nii USA-s kui suuremas osas Euroopast, jagades lava välismaiste staaridega Ismo Haavistost ja Dave Arcarist Tuomari Nurmio ja Honeyboy Edwardsini.

Raadioeetris on Rootsi muusika kõlanud viiel mandril ning 2018. aastal valisid UK Severn FM-i kuulajad ta Aasta Bluusimeheks. Eestis pälvis Andres Rootsi 2016. aasta kogumik-LP "Roots Music" Kuldse Plaadi auhinna ning on tänini ainus bluusialbum, mis on Baltikumis müügitabelite tippu jõudnud.