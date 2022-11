Valmis Rakvere kirjanduslikke paiku tutvustav linnakaart

Lääne-Virumaa keskraamatukogu arendusspetsialist Tiina Kriisa ütles, et kuigi väikelinn Rakvere ei ole õigupoolest tuntud kui tähtis kirjanduslinn, on siingi oma ajalugu. "Ajalugu, mis väärib mäletamist ning on oluline just meile, kes me siin elame. Paraku kipub minevik unustusse vajuma, kui sellest enam ei räägita," rääkis ta.

Kriisa sõnul informatsiooni Rakvere kirjanduselu kohta leidub, kuid see on hajali ja tavainimesele ise sülle ei jookse. "Loomulikult teab iga linlane Kreutzwaldi ja Kunderit, sest tänu ausammastele ja mälestustahvlitele, tegevusele on nad esile tõstetud ja kõigile igapäevaselt nähtavad. Juhan Kunderi mälestuse hoidmisega tegeleb linnas aktiivselt Kunderi selts. Vähem teatakse aga, et Rakveres asub näiteks armastatud lastekirjaniku Aino Perviku sünnikodu või et siin on elanud üks 20. sajandi viljakamaid menukirjanikke Raimond Kaugver," kõneles arendusspetsialist.

Tiina Kriisa hinnangul ei ole valminud kaart ammendav andmeallikas kogu siinse kirjanduselu kohta, vaid vaatab minevikku, põimides olulisemad linna ilukirjandusloolised paigad – majad, kus on elanud või õppinud tuntud kirjanik, kunagised raamatukogu asupaigad, tuntud teoste tegevuspaigad, mälestusmärgid jmt – loogiliseks jalutuskäiguks. "Need on tegelikult needsamad majad või kohad, millest võibolla iga päev mööda jalutame, teadmata suurt midagi nende minevikust ega varasematest elanikest," rõhutas ta.

Kriisa tõdes, et eraelu kaitsmise huvides puuduvad kaardilt tänase Rakvere kirjanike või nende siin elavate perede kodud. "Seega on Rakvere kirjanduslugu tegelikult hoopis laiem, kui leht paberit seda edasi anda suudab, ning mõistagi pidevas arengus," nentis ta.