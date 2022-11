Maa hinda küsi maaametilt: Lääne-Virus on maa väärtus 21 aastaga kasvanud pea kümme korda

Rakvere linnavalitsuse maakorraldaja Inge Kuhi sõnas, et kuna maa korralise hindamise teema on alles liiga värske, mingeid prognoose selles osas, kuidas see meie igapäeva elu mõjutama hakkab, veel teha ei ole võimalik. Optimistlikumad ennustajad on väitnud, et ega maa hind üle 10 protsendi ikka ei tõuse. Kodanike hirmusid aitab Kuhi sõnul leevendada, kui mitte summutada, et seaduse järgi üle kümne korra ei tohi maamaks tõusta.