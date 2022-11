Eelistatult pannakse need kõrgemate rajatiste, näiteks sidemastide või korstnate külge.

Ühtset üleeestilist ohuteavituse võrgustikku Eestis praegu ei ole, kuid päästeamet on alustanud selle välja arendamist. Eesmärgiks on luua süsteem, mis võimaldaks jõuda võimalikult suure arvu elanikeni ning mida oleks võimalik keskselt käivitada. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ning päästeamet sõlmisid oktoobri lõpus Slovakkia ettevõttega Telegrafia lepingu ohuteavituse sireenisüsteemi ostuks. Riik eraldas ohuteavituse võrgustiku loomiseks 4,5 miljonit eurot. Esimesed seadmed on plaanis paigaldada 2022. aasta lõpus ning 22 asula seadmed saavad paika 2023. aasta juuliks.