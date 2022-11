Kolumn: kuidas see Sind tundma paneb?

Mulle aga tundub, et aeg on surutud eksistentslikkuse kriisi. Nurka. Temalt oodatakse aina enam. Aga vastu soovitakse anda vaid nii palju kui vaja, nii vähe kui võimalik. Andmine ei tule kohast, mis tekitaks rõõmu. Andmine on kohustus. Mis see on, millest me sõltume? Mis meiega kõikjal kaasas käib? Millele me eriti anda ei taha, ent saada sealsamas ootame paarikordselt. Juhib me ihu ja hinge, sõna ja tegu. See on kõik, mis jõuab me niinimetatud teise ajju. Ning seda kõike oleme kinnisilmi valmis ära seedima. Alla neelama. Endaga kaasas kandma. Ja sellele ootusi suunama.