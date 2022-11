Nädala kaja: valede ja valetamise loogika

Head valed on loogilised. Seda vaid esmapilgul. Kohtusaal on üks avalikest kohtadest, kus kõige enam valetatakse. Klassikaline näide: tapmises süüdistatav on eeluurimisel oma süü üles tunnistanud, tema tunnistus on isegi võetud videosse, kus süüdistatav näitab detailselt, kuidas hirmus veretöö toimus. Kaks aastat hiljem aga meenub talle kohtusaalis, et tema ei tapnud, pole kunagi tapetuga kohtunud ega suuda kuidagi taibata, kellest või millest kohtus räägitakse.