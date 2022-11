Balleti-Tuhkatriinu rokib Rakveres

Mehis Saaber ütles, et balletiõhtu kavas on nii klassikalist balletti kui ka kaasaegset tantsu ja isegi üks stepptantsunumber ning erikülalisena on laval Ketlin Oja Eesti rahvusballetist, õhtu keskmes on aga Goltsman Balleti juhi Maria Goltsmani tantsulavastus “Rock-a-Rella”.