Tuumajaama rajajad lubavad suurt lisatulu

Kundas Lontova puhkemajas olid Fermi Energia kõneisikuteks tehnoloogiajuht Marti Jeltsov, keskkonnajuht Diana Revjako ja programmijuht Teet Nurmeoja. Peamine porgand, mida Viru-Nigula vallale Lontova puhkemajas pakuti, oli Revjako lubadus, et vald hakkab tuumaelektrijaama rajamise korral saama igal aastal 730 000 eurot talumistasu.

Revjako lubas veel, et valda lisandub 200 inimest, kelle keskmine palk on 3325 eurot kuus. Valda kolivad ka tuumajaama töötajate pereliikmed. See annaks täiendavat tulumaksu 1 600 000 eurot aastas, millele lisanduks 30 000 eurot maamaksu aastas.