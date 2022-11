Nädala lind: musträstas

Kompostihunnikud, solgiaugud ja lindude toidumajad tähendavad ju talveperioodil rikkalikku lauda. Igal juhul, kui “rikkalik” on ehk veidi liialdatud, siis vähemalt seda, et elab ära, võib küll öelda. Aedadel on ju lisaks see hea omadus, et need sisaldavad õunapuid ja marjapõõsaid, kuhu üht-teist on ehk külge jäänud.