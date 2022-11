Ukraina õpilastel sujub maakonna koolides õppimine hästi

Kadrina keskkoolis õpib 18 Ukrainast pärit õpilast, on nii algklassilapsi kui ka gümnaasiuminoori. Kadrina keskkooli õppejuhi kohusetäitja Reesi Sirvi tõi esile, et Kadrinas õppivad lapsed on mängulised ja lapsemeelsed nagu lapsed ikka. Siiski on õpetajad täheldanud, et mõnel lapsel esineb raskusi õppetööle keskendumisel.