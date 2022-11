Laulupeo sümfooniaorkestrid kohtusid Rakveres

Orkestriproovidega pole tavaliselt nii vara alustatud, ent kuna Noorte laulu- ja tantsupidu toimub koroona tõttu aasta võrra hiljem, siis olid noodid selleks juba valmis. "Harjutamise perioodi pikendamine on vajalik, sest orkestritel võtab lugude läbitöötamine ja õppimine palju energiat ja aega," ütles XIII noorte laulupeo sümfooniaorkestrite liigijuht Jüri-Ruut Kangur. "Novembrikuistes regioonide eelproovides saavad ligikaudu tuhat noort instrumentalisti suure orkestri kogemuse ning kuulda ja tunnetada ühiskõla. See on eriti oluline orkestrite puhul, kus muidu on esindatud vaid mõned pillirühmad."