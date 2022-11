Pühapäeval võib tulla vihma ja lörtsi

Ööl vastu pühapäeva on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub Lääne-Eestist itta, sekka tuleb ka lörtsi ja idapoolsetes maakondades on teedel kohati libeduseoht. Hommikul saartel sadu lakkab ja pilved hõrenevad. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 17 m/s, saartelt alates pöördub tuul edelasse ja nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur ulatub ühest külmakraadist nelja soojakraadini, saartel ja läänerannikul kuni 8 kraadi sooja.

Pühapäeva päeval on Lääne-Eestis muutliku pilvisuse ja üksikute vihmahoogudega ilm. Ida pool on pilves selgimistega ilm. Ennelõunal sajab vihma, Kirde-Eestis ka lörtsi, pärastlõunal on saju võimalus väiksem. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s, õhtul saartel kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 4-9, saartel kuni 11 kraadi.